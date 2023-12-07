«القاهرة الإخبارية» تبرز تصاعد المخاوف الدولية من تدهور الأحوال الإنسانية في غزة

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا عن تصاعد المخاوف الدولية من تدهور الأحوال الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين بقطاع غزة.

فرض تهجير قسري

وذكر التقرير، أن مَن نجا مِن الموت تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة قد يلقى البعض منهم نفس المصير أثناء رحلة النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه وقد يواجه البعض الآخر مأساة إنسانية وصحية لا تحتمل داخل مراكز الإيواء في ظل نقص الغذاء والماء نتيجة الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع الفلسطيني منذ نحو شهرين.

لم تترك إسرائيل جريمة حرب إلا وارتكبتها بأبشع الطرق ضد المدنيين، ومنذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الغاشم تسعى قوات الاحتلال إلى فرض تهجير قسري على سكان المناطق الشمالية في غزة، وهو ما يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي واتفاقية جنيف التي تحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص خارج ديارهم.

تدهور الوضع الصحي

وتزداد المخاوف الدولية من تدهور الوضع الصحي في ملاجئ ومدارس أونروا عقب رصد منظمة الصحة العالمية تفشي بعض الأمراض المعدية والتنفسية بين النازحين، وبالتالي فإن هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة تثير التساؤلات حول مصير المدنيين في ظل استمرار النداءات الدولية بضرورة وقف تهجير الفلسطينيين والمطالبات بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال.