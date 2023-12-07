نائب رئيس «مستقبل وطن»: ندعم الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه

وجَّه النائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، الشكر للشيخ عبد الله جهامة، ومجلس القبائل والعائلات المصرية، على دعوة الحزب، لحضور النسخة الرابعة والختامية لمؤتمر صوت غزة.

وأضاف «عبد الجواد» خلال مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، المذاع على قناة «إكسترا لايف»، أنه كان هناك حرصًا خلال النسخ الثلاثة الماضية على التواجد، واليوم أصبحنا سعداء لأن مجلس القبائل والعائلات المصرية سمح لنا بالتواجد وسط أشقائنا من أهالي محافظة أسوان، أبناء الصعيد الذين يتميزون بكل معاني الرجولة والإخلاص والوطنية.

دعم الشعب الفلسطيني

وتابع: «نؤكد في كل نسخة من نسخ المؤتمرات التي تمت بتنظيم مجلس القبائل والعائلات المصرية، استمرار دعمنا وتأييدنا لأشقائنا الأبطال من الشعب الفلسطيني، البطل المؤمن بقضيته والمدافع عن أرضه، تلك الأرض التي حولها كيان صهيوني مغتصب لساحة قتال ضد المدنيين، يمارس فيها كافة أشكال جرائم الحرب، والممارسات التي لا تتوقف مع أي مواثيق أو قوانين دولية أو حتى أعراف إنسانية».