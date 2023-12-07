«العربية لحقوق الإنسان» تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل نحو 17 ألف مدني وإصابة 36 ألفا آخرين، فضلا عن تدمير آلاف المباني والمنشآت.

وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي، في اجتماعه المرتقب يوم غد الجمعة، بتحمل مسؤولياته وواجباته القانونية والأخلاقية، إزاء حماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، بما في ذلك تطبيق أحكام القانون الإنساني الدولي، وتوفير قوة حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة، إن «على مجلس الأمن أن يقدم إجابة واضحة للرأي العام العالمي بشأن تصديه لمسئولياته»، منوهاً بأن «إخفاق المجلس في التوصل لقرار يشمل تدابير عملية فعالة وقابلة للتنفيذ لوقف إطلاق النار، ودخول المساعدات وعمليات الإنقاذ، سيعني دون شك انتهاء صلاحية النظام الدولي الحالي».

كما طالبت المنظمة مجلس الأمن، بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، وتمكين كل من المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من النهوض بدورهما في إجراء التحقيقات وتحديد المسؤوليات، وإنهاء ميراث الحصانة الممنوحة لمرتكبي الفظاعات، ومنع إفلات الجناة من العقاب.

وطالبت المنظمة، بتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وأهمية إدخال طواقم ومعدات الدفاع المدني إلى القطاع، لانتشال الجثامين من تحت عشرات الآلاف من البنايات المدمرة.