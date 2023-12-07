الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف خدمة الإسعاف بالكامل في غزة بعد نفاد الوقود

قال الدكتور عبد الجليل الحنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الواقع الصحي في غزة يشهد فشلا كاملا بالمنظومة الطبية، إذ إنه لا توجد مستشفيات في الخدمة، لافتا إلى أن 4 مستشفيات تعمل بشكل جزئي بسعة 1300 سرير فقط لا يتمكنون من توفير العلاج لأعداد كبيرة جدا من المصابين.

توقف آخر 7 سيارات للإسعاف بغزة بعد نفاد الوقود

وأضاف «الحنجل» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي ببرنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة»، أن أزمة كبرى يشهدها القطاع الصحي في شمال غزة بعد أن توقفت الخدمة الإسعافية تمامًا بنفاد الوقود بشكل كامل بعد أن ظلت أيام عديدة تعمل بـ 7 سيارات فقط خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن انقطاع الاتصالات بسبب انقطاع الوقود عن محطات الإرسال جعل المرضى والمصابين يمشون على الأقدام إلى مراكز الرعاية، قبل توقف سيارات الإسعاف بسبب الوقود.

قوات الاحتلال تستهدف الدفاع المدني الفلسطيني

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الدفاع المدني الفلسطيني المنوط به إنقاذ العالقين والمحتجزين تحت الأنقاض يتم استهدافه من قوات الاحتلال.