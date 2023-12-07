جمال عنايت: نتنياهو لا يثق في رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال الإعلامي جمال عنايت، إنّ ثمّة تناقضات سياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وتناقضات سياسية أمريكية- أمريكية في مدى وحجم الدعم الموجه لإسرائيل.

أزمة بين أسر المحتجزين ومجلس الحرب،

وأضاف عنايت، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «كان من المفترض أن يوافق الكونجرس الأمريكي على دعم أوكرانيا وإسرائيل، ولكن لم تجر الموافقة على المساعدات المالية التي كانت مرصودة لهما، وهذه مسألة لافتة للنظر».

وتابع الإعلامي جمال عنايت، أنّ جوش بول المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية قدمت استقالتها ونددت بالموقف الأمريكي من الحرب، أما في إسرائيل، فإن ثمّة قضايا أمنية وسياسية متلاحقة، ففي يوم الثلاثاء الماضي حدثت أزمة بين أسر المحتجزين ومجلس الحرب، وبلغت المسألة مبلغا عجيبا.

الحكومة الإسرائيلية ليست فكرًا واحدًا

وأكد، أن الحكومة الإسرائيلية ليست فكرًا واحدًا، ويكفي في هذا الأمر ملاحظة أن رئيس الوزراء لا يثق في رئيس أركان الجيش، وفتّش أمن نتنياهو، رئيس الأركان، وهذا أمر لافت للنظر.