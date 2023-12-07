أول مدربة لـ«فريق رجال»: خطفت لقب «الأفضل» من 63 رجلا

من بين كل تجارب الفتيات التى حاولت لعب كرة القدم تبرز فتاة اختارها عدد كبير من اللاعبات لتكون مثلاً أعلى، بل وصرحن بأن هدفهن السير على خطاها والتدرب معها حالياً، لكن بالتأكيد كانت خلفها قصة ملهمة، ونجاح ولد من رحم معاناة كبيرة حتى شقت طريقها نحو التألق فى كرة القدم، هى فايزة حيدر لاعبة منتخب مصر سابقاً والمدير الفنى الأسبق لفريق فيوتشر، كما أنها لاعبة فى نفس الفريق على الرغم من بلوغها سن 39 سنة.

فايزة حيدر: المدرسة والناس رفضوا لعبى.. وأمى كانت تخشى أن يأخذنى أهل أبى المتوفى منها

وتقول فايزة حيدر بتأثر: «بدأت الكرة فى بداية التسعينيات، واحتجت ما يقرب من 20 عاماً أعمل فيها بجد واجتهاد وجلد لتحمل الضغوط، حتى حققت حلمى وحصلت على وسام الجمهورية فى الرياضة عام 2018».

احتجت 20 عاماً من العمل لإثبات قدرتى على النجاح.. والأهالى كانوا بيمنعوا بناتهم يلعبوا معايا

وتروى فايزة حيدر تجربتها قائلة: «لعبت فى الشارع مع الأولاد وأنا من مجتمع صعيدى لأن جدى عمدة فأنا من عائلة النادى بالأقصر، وأعتز بأسرتى وتقاليدى جداً، رغم أننى ولدت فى منطقة حلوان وأسرتى من الأقصر، وكان القلق الأكبر هو الحفاظ على عاداتى وتقاليدى، وزادت الصعوبة كون أمى ربتنى بمفردها بعد وفاة والدى وعمرى 9 سنوات، فضلاً عن أن الإمكانات المادية لم تكن جيدة، والفرص المتاحة للعب الكرة كانت قليلة فأنا بدأت لعب الكرة منذ ما يقرب من 30 سنة، والثقافة لم تكن مثل الآن، فتعرضت لانتقادات فى المدرسة ومن الناس فى الشارع، وأمى كانت تخشى من معرفة أهل والدى فى الأقصر حتى لا يأخذونى منها».

وتواصل فايزة حيدر تفاصيل معاناتها لتحقيق أحلامها مع الكرة: «أمى قالت لى العبى بس حافظى على دراستك وعلى تقاليدك، المجتمع كان رافض الفكرة نهائياً والأهالى كانوا بيمنعوا بناتهم يلعبوا معايا، كنت بتفرج على الأولاد فى النادى من خلف السور، وأثناء فترات الراحة للأولاد كنت أداعب الكرة وشاهدنى المدرب وقال لى انتى بتعرفى تلعبى كرة ولعبت فعلاً فى فريق الأولاد».

وأضافت: «لعبت فى أول فريق للبنات مع نادى شرق حلوان وحصلنا على ميداليات من خلال اللعب مع بعض مراكز الشباب، وبدأ الناس يتحدثون عنى، حتى انطلاق أول بطولة دورى للكرة النسائية 1997، ولعبت مع نادى شرق حلوان 5 سنوات وبعدها انتقلت لنادى الطيران أنا وزميلتى سهام فؤاد وهى محكّمة دولية حالياً مقابل 5 آلاف جنيه ومجموعة من الكرات وملابس».

لعبت فايزة حيدر فى نادى الطيران لمدة 18 سنة وحققت لقب الدورى وهداف الدورى، وعلى المستوى الدولى شاركت مع المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية 1998 و2016، أما فى التدريب فكانت فايزة حيدر أول مدربة سيدة لفريق من الرجال فى عام 2009، وتقول عن تلك الواقعة: «توليت تدريب مركز شباب نهضة شرق حلوان كأول تجربة وتعرضت لانتقادات وكل مدرب كان بيقول دى بنت هنديها على قفاها ونكسبها 3 أو 4 ولكن ربنا كرمنى ووصلت للدور قبل النهائى وحصلت على المركز الثالث فى بطولة شارك فيها 64 فريقاً وحصلت على جائزة أفضل مدرب فى البطولة».

وكشفت مدرب نادى فيوتشر الأسبق للكرة النسائية أنها حصلت على دورات تدريبية مع الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأفريقى «كاف» وكذلك دورات مع المجلس الثقافى البريطانى تسمى «برنامج المهارات الأساسية» وتحت إشراف الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، ودورات تدريبية مع الاتحاد الهولندى والإسبانى.

وتحدثت فايزة حيدر عن تغير المفاهيم والتوسع فى مشاركة الفتيات فى كرة القدم قائلة: «فكرة المشاركة تغيرت حالياً، عندما كان عدد المشاركات 100 فتاة كنت أذهب للبيوت بنفسى لإقناع الأهالى بالفكرة وكنت أواجه رفضاً شديداً ويقال لى (بنتى مش هتلعب كورة) وكنت بقول لهم أنا قدامكم محافظة على عاداتى وتقاليدى والفيفا بيسمح بمشاركة البنات بالحجاب، بعض أولياء الأمور اقتنعوا والبعض الآخر أغلق الباب، وفيه بنات قابلتهم بعد زواجهم ومعهم أبناؤهم، قالوا لى كان نفسى أكمل فى كرة القدم لو كان القرار فى إيدى».

وأضافت: «لم يتملك منى اليأس فى أى يوم، وتعرضت للقذف بالحجارة والسباب وسمعت إهانات من عينة (دى حافية ولابسة مقطع) ولو كنت استسلمت لتلك الضغوط لما أكملت مشوارى، حتى وصلت الآن أن أهلى فى الأقصر يشاهدون كل أحاديثى التليفزيونية سواء داخل أو خارج مصر، وفخورون بنجاحى».

ومن أبرز المخاوف التى تواجه أولياء الأمور من مشاركة بناتهم فى كرة القدم هو التشبه بالرجال، أو تغير الشكل الأنثوى، وأوضحت فايزة حيدر هذه المشكلة قائلة: «بعض النماذج فى بداية تجربة الكرة النسائية قالت أنا بلعب كرة فلازم أكون ولد فى المظهر من خلال العضلات المفتولة لمواجهة المجتمع بالعضلات والحديث بنبرة صوت غليظة وقص الشعر، وبالفعل كان هناك 4 أو 5 نماذج لجأوا لتناول الهرمونات الذكورية للحصول على هذا المظهر، ولكن هذه النماذج اختفت سريعاً من المشهد».

وأكدت فايزة حيدر أن الطريقة الأمثل لزيادة قاعدة مشاركة الفتيات فى كرة القدم ستكون من خلال المدارس التى وصفتها بـ«الكنز» وقالت: «يجب أن نبحث عن المواهب، لا يوجد آثار تخرج بمفردها يجب أن ننقب عنها وهو يحتاج لعمل ومجهود والدولة إن شاء الله ستقول كلمتها ووزارة الشباب والرياضة تبدأ التنفيذ وهناك المئات من المتطوعين راغبون فى المساعدة».

وحذرت فايزة حيدر من لجوء بعض الأندية لشراء فرق كاملة، بالذهاب لأكاديميات خاصة بها عدد من الفتيات يمارسن كرة القدم ويتم شراء الفريق بدلاً من تأسيس فرق دون الاهتمام بالنتائج، ومن الأشياء الكارثية فى الكرة أن بعض الأندية تستغل ذلك الأمر كاستثمار بالحصول على مقابل مادى لتسجيل اللاعبين فى فرقهم، وأضافت: «هذه السياسة ستؤدى للعبة مهملة لمجرد الحصول على رخصة، ولكن كرة القدم أصبحت صناعة يجب التعامل معها بجدية فالدورى الإنجليزى أصبحت قيمته مليارات بعدما كانت فى السابق لا تتجاوز مليون دولار لمجرد أنهم تعاملوا مع كرة القدم على أنها صناعة يمكن أن تحقق دخلاً».