مدير منتخب كرة القدم النسائية بعد حصوله على برونزية العالم: تغلبنا على الصعاب

نجح ابن محافظة المنوفية في قيادة كرة القدم النسائية بالحصول على البرونزية في بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص، التي أقيمت خلال الفترة من 31 يوليو حتى 6 أغسطس الماضي في مدينة ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط حالة من الفرح والبهجة بعد تحقيق هذا الإنجاز وإضافته لبطولات مصر.

كواليس حصول مصر على برونزية كأس العالم

وقال الدكتور إكرامي الجمال 43 سنة، المدير الفني لمنتخب للأولمبياد الخاص المصري لكرة القدم، إنه نجح في الحصول على برونزية كأس العالم للسيدات خاص، رغم الظروف والتحديات التي واجهتهم منها السفر لمدة 12 ساعة قبل يومين من أول مباراة لهم في البطولة.

وتابع إكرامي، في تصريحات لـ الوطن، أن من أبرز التحديات الأخرى أيضا هو تغير فريق السيدات بنسبة 90% عن البطولة كأس العالم الماضية، وذلك لأن البطولة تقام كل 4 سنوات ويكون السن القانونية هو من 16 إلى 21 سنة، مما أدى إلى بذله المزيد من الجهد مع اللاعبات لمشاركتهن لأول مرة في البطولة المقامة في أمريكا.

حصول المدير الفني على 4 بطولات عالم سابقة

وأضاف إكرامي، أنه يعمل مدربا لهذه اللعبة منذ 15 سنة، ونجح في الحصول على 4 بطولات عالم للشباب، لأنه يتولى القيادة الفنية للشباب والسيدات للأولمبياد الخاص حاليًا، مشيرًا إلى أن مشاركة هؤلاء اللاعبين واللاعبات في هذه البطولات يعد أحد أكبر مكاسب البطولة لأنها تعطيهم الثقة والاندماج مع المجتمع.