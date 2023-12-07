توقيع بروتوكول تعاون بين مصر واليونان لتبادل الخبرات في مجال الملاحة الجوية

استقبلت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وفدًا من ضباط المراقبة الجوية بدولة اليونان، على مدار الـ3 أيام الماضية، في إطار تعزيز التعاون بين مصر واليونان في مجال الملاحة الجوية.

وتضمنت الزيارة، تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تطبيقات الربط التقني والتشغيلي للمجال الجوي المصري واليوناني، عن طريق منظومة الأقمار الصناعية والمعروفة بـ«GNSS».

كما جرى توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، بهدف تبادل الخبرات ودعم التعاون من خلال الزيارات المستمرة للمراقبين الجويين في هذا المجال.

ومن المقرر أن يزور وفد من الشركة الوطنية لمقر الخدمات الملاحية اليونانية لوحدات المراقبة الجوية خلال شهر يناير المقبل.

كما اتفقا على اتخاذ إجراءات تنفيذية مشتركة في المستقبل القريب، لتطوير الربط التشغيلي للمجالين الجويين.