المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال أعدم 7 شبان بحجة تلكؤهم في خلع ملابسهم بغزة

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي، في تنفيذ حالات اعتقال واعتداءات للصحفيين والأطباء والأكاديميين وكبار السن، من مراكز النزوح في شمال قطاع غزة.

اعتقال عشرات المدنيين في غزة

أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بيانًا، يوم الخميس، أكّد فيه توثيق حالات اعتقال لعشرات المدنيين في بيت لاهيا شمال غزة، بعد تعريتهم وتعرضهم للتنكيل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

نقل المرصد عن شهود عيان، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على 7 شبان وقتلتهم بحجة تأخرهم في خلع ملابسهم.

اعتقال العديد من الرجال وتجريدهم من ملابسهم

وتداول نشطاء صور أخرى على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر اعتقال العديد من الرجال وتجريدهم من ملابسهم الداخلية، كما جرى ربطت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعينهم وأيديهم خلف ظهورهم.