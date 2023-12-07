هل يدفع «جوتيريش» ثمن رفض إجرام إسرائيل في غزة؟.. الإعلامية سارة حازم تجيب

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إنّ حديث أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن استخدام المادة 99 بمثابة إعلان حرب صريح على إسرائيل، موضحًا أنّ المادة 99 تعتبر أقوى أسلحة الأمم المتحدة، التي تشهرها في وجه إسرائيل.

تلويح جوتيريش بالمادة 99 يثير غضب إسرائيل

وأضافت، خلال برنامجها «كل الزوايا» المُذاع على قناة «أون»، أنّ تلويح جوتيريش بالمادة 99 أثار غضب إسرائيل، وهناك نقاش كبير حول تصريحاته.

وتابعت: «المادة 99 حسب الميثاق تنص أنه في حالة حدوث أعمال عدائية تهدد سلام العالم فيجوز لمجلس الامن اتخاذ قرار لإزالة الخطر»، منوهة أنه نادرًا ما يتم اللجوء لهذه المادة، ويتعقد أنها استخدمت مرة في الستينات في الكونغو، عندما بدأت عملية عسكرية لمساعدة الحكومة هناك.

أبو الغيط أعلن عن تأيده لمبادرة جوتيريش

وأشارت إلى أنه هناك ردود أفعال واسعة حول تصريحات جوتيريش، لافتة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أعلن تأيده لمبادرة جوتيريش، كما أنّ رئيس الوزراء الإسباني عبّر عن دعمه الكامل لرسالة الأمين العام للأمم المتحدة غير المسبوقة، فيما صرّح سفير إسرائيل بأن تصريحات جوتيريش تدل على انحرافه الأخلاقي وعدائه لتل أبيب.

وواصلت: «وسط الحرب الكلامية المستمرة بين جوتيريش وإسرائيل، هل يدفع الأمين العام للأمم المتحدة الثمن لمواقفة؟، لأن فترته في الأمم المتحدة تنتهي في ديسمبر 2026، ومن الواضح أنه هيكون أول من خسر في هذه المعركة».