أمين الفتوى: عقد الزواج له أركان وشروط بدونها «لا يصح»

حذَّر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء، السيدات والفتيات مما يعرف باسم الزواج العرفي، لافتا إلى أنَّ هذا لا يعد زواجًا شرعيًا ويتسبب في ضياع حقوق المرأة أو الفتاة.

«عثمان»: ضياع حقوق السيدات بسبب تقاليع للزواج بعيدة عن الشرع

وأضاف «عثمان»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الخميس: «نعاني في دار الإفتاء من زواج التيك آواي، سيدات تضيع حقوهن، فـ الزواج أحيانا يتم بدون شهود، وهذه كارثة».

ضرورة التوثيق الرسمي للزواج

وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء: «على المرأة المسلمة ألا تهين نفسها، وعلى أية سيدة تريد الزواج توثيق زواجها رسميا، حتى لا تضيع حقوقها، حتى لا تتعرض لخطر أن تترك معلقة، و قضية الجمع بين الأزواج إذا تزوجت بآخر، لماذا تهدر بعض السيدات حقوقهن في زمن ماتت فيه ضمائر البعض».

واستطرد «عثمان»: «هناك مقاصد من عقد الزواج، فالصيغة ركن من أركان العقد وبدونها الزواج لا يجوز، والإيجاب والقبول أهم شروطها وأركانها، والعقيدين كذلك العاقد والمعقود عليها، أو «الزوج والزوجة»، وغيرها ولابد من العلم بها واكتمال الأركان كي يصح عقد الزواج».