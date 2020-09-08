عوامل الإصابة بسرطان الثدي: بينها السمنة المفرطة وتعاطي الهرمونات

مجموعة من العوامل المختلفة، حددتها مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر سرطان الثدي، وحددت المبادرة في منشور توعوي، عبر الموقع الإليكتروني للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، 7 عوامل، نستعرضها في السطور التالية:

1) بدء الدورة الشهرية مبكراً قبل سن 12 عاماَ، وتأخر سن انقطاع الطمث بعد 55 عاماً.

2) وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو الرحم أو المبيض.

3) الإصابة مسبقاً بسرطان الثدي.

4) التقدم في السن.

5) تعاطي الهرمونات بصورة خاطئة ودون إشراف الطبيب.

6) السمنة المفرطة.

7) عدم ممارسة الرياضة.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الرسمية، الصادرة عن وزارة الصحة منذ انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة في يوليو 2019 حتى 14 أغسطس الماضي، بلغ عدد السيدات المستفيدات من المبادرة الرئاسية، 6,524,224 سيدة، اُكتشف خلالها 1786 حالة مصابة بسرطان الثدي، فيما بدأت 1162 حالة في تلقي العلاج.

ونُفذت المبادرة في 27 محافظة، وبلغ عدد المترددات على المبادرة بمحافظة القاهرة 627,730 سيدة، وفي الإسكندرية 412,132، وفي مطروح 15,986، وفي القليوبية 446,816، وفي الدقهلية 374,342، وفي الشرقية 886,544، وفي دمياط 160,409، وفي الغربية 212,126، وفي المنوفية 532,538، وفي كفر الشيخ 351,197، وفي البحيرة 424,054، وفي الجيزة 67,134، وفي الإسماعيلية 112,650، وفي بورسعيد 40,587، وفي السويس 36,797 سيدة.

وبلغ عدد المترددات على المبادرة في محافة البحر الأحمر 32,570، وفي شمال سيناء 44,032، وفي الفيوم 12,389، وفي بني سويف 302,465، والمنيا 39,155، وأسيوط 399,729، وسوهاج 378,844، وقنا 103,396، والأقصر 56,368، وأسوان 91,196، والوادي الجديد 39,744 سيدة.