محافظ مطروح: عقد سلسلة ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن وحدة تكافؤ الفرص لشؤون المرأة، تواصل تنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة للمرأة وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بدعم قدراتها وتفعيل دورها باعتبارها شريك أساسي في جهود التنمية.

التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة

ونفذت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة الحمام ندوة توعوية موسعة تضمنت الندوة عدة محاور منها التمكين الاقتصادي للمرأة والتشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة وكذا توعية السيدات بأهمية ترشيد الطاقة «الكهرباء، والمياه».

جاء ذلك بحضور رئيس المدينة وممثل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مسؤول وحدة تكافؤ الفرص في المركز. شارك في هذا الحدث 70 شخصا، حيث تم فتح حوار مفتوح مع السيدات حول التسهيلات والدعم الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات لإنشاء مشاريع صغيرة، بهدف المساهمة في تطوير ورفع مستوى النساء اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل ثابت لهن وتمكينهن اقتصاديًا.

الزواج المبكر وأضراره

وفى هذا السياق نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة الضبعة، ندوة تثقيفية موسعة تحت عنوان الزواج المبكر وأضراره الصحية والاجتماعية للسيدات وخطورة الحرمان من التعليم، بحضور ممثل من مشيخة الأزهر بالمركز وممثلي من الادارة الصحية والتضامن الاجتماعي والرائدات الريفيات بالضبعة ومسؤول وحدة تكافؤ الفرص بالمركز.

رفع مستوى وعي للمرأة

وأوضحت دعاء زيان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ببيان أنه صدرت توجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتحت إشراف اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة وتعليمات الدكتورة إيمان السبكي، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية استمرار تنفيذ الخطة الموحدة للوحدة برفع مستوى وعي المرأة، والوصول إليها بمختلف فئاتها بمدن ومراكز وقرى المحافظة لمساعدتها على رفع المستوى المعيشي لها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، مع تعزيز دورها للمشاركة في جهود التنمية بالمحافظة، تحقيقًا رؤية مصر 2030.