«التنسيقية» تلتقي طلاب جامعة الإسكندرية لحثهم على المشاركة بالانتخابات

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمراً بجامعة الإسكندرية، وسط حضور طلابي مختلف المجالات الدراسية، في ضوء اهتمامها بتوعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي».

جاء المؤتمر بحضور علي عبد المحسن نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون الطلاب ونفرتيتي حسن زكي عميد كلية التمريض بجامعة الإسكندرية وحنان الشربيني وكيل كلية التمريض بجامعة الإسكندرية لشؤون الطلاب.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، على أهمية المشاركة السياسية، مشيرا إلى إنجازات الدولة المصرية في العشر سنوات الأخيرة بداية من تثبيت أركان الدولة وتوفير الأمان الذى لا يقدر بمال، ثم مرحلة بناء المؤسسات ثم مرحلة التنمية.

وأوضح أن الدول تحتاج سنوات عديدة حتى تتحول لدول متقدمة، مؤكدا على أهمية مشاركة كافة طوائف المجتمع في الاستحقاق الانتخابي القادم وهو الانتخابات الرئاسية.

أضاف أن المشاركة مهمة لأنها توضح للعالم كله أن الشعب المصري واع للمخاطر الخارجية التي تواجهه.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت النائبة هدي عبد الستار عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين عن أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية، وذلك لتعزيز الانتماء الوطني، ومساهمتهم في صنع سياسات الدولة، كما حثتهم على اصطحاب أسرهم وأشقائهم، لزرع روح المسؤولية الوطنية لدى النشء مشيرة إلى توجه الدولة منذ 2014 إلى تمكين الشباب في كافة مجالات الدولة.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعضاء مجلس النواب كل من النائب محمد إسماعيل وهدى عمار، ومعتز إبراهيم وشيماء عبد الرسول وشادي الحديدي، أعضاء التنسيقية.