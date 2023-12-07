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وفد التنسيقية يلتقي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة

كتب:

محمد أيمن سالم
10:02 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
لقاء التنسيقية

لقاء التنسيقية

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس محمد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وموظفي الشركة.

وخلال كلمتها، قدمت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية الشكر لرئيس الشركة والحضور، وتعريفًا عن التنسيقية، مؤكدة أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وأشارت إلى الموقف المصري من القضية الفلسطينية.

تمكين الشباب والمرأة

فيما أكدت صابرين حجازي، أمين سر التدريب بالتنسيقية، أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد تمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وأشارت النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية إلى موقف مصر من القضية الفلسطينية، مؤكدة أن الشباب شهدوا تمكينًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي.

المشاركة الإيجابية

ورحب المهندس محمد نشأت، رئيس الشركة، بوفد التنسيقية، وحث موظفي الشركة، على المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية.

فيما رحب محمد عتمان، رئيس نقابة العاملين بشركة مياه الشرب، بوفد التنسيقية، مشددًا على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وضم وفد التنسيقية، كل من النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية وصابرين حجازي، أمين سر التدريب بالتنسيقية، والنائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية، كلًا من أحمد زايد، عبد الصادق حميده، محمد علام، محمد القفاص، حبيبة حمودة، محمد غنيم.

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