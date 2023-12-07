ممثل حملة السيسي في مناظرة «التنسيقية»: برنامجنا الاقتصادي يهتم بالمواطن البسيط

دعا الدكتور سمير صبري، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري للنزول خلال الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم، وأن يظهروا مصر بشكل مشرف أمام العالم أجمع، كما حدث في انتخابات المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال مشاركته في مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بين ممثلي المرشحين في الانتخابات الرئاسية، حول الرؤية الاقتصادية لكل مرشح، وكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

الاهتمام بالمواطن البسيط

وأضاف «صبري»: «مرشحنا مختلف عن باقي المرشحين، في أن البرنامج الاقتصادي واضح على مدار الـ10 سنوات، ويعتمد على اقتصاد السوق الحر، المهتم بالمواطن البسيط، وهي خلطة انتهجها الرئيس السيسي، واهتم بالمواطن البسيط وكل أنواع الاستثمار وفكر السوق الحر، والاندماج بالاقتصاد العالمي والتركيز على تنوع مصادر الاقتصاد المصري، والعودة إلى الإنتاج والبنية التحتية واستيعاب كل الأيدي العاملة».

نقلة اقتصادية غير مسبوقة

وأكّد ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنّه خلال فترة تولي الرئيس السيسي تضاعف الإنتاج المحلي، والاقتصاد المصري شهد نقلة غير مسبوقة، كما انخفضت معدلات البطالة إلى النصف، وكذلك زادت وتضاعفت تحويلات المصريين في الخارج، علاوة على دخول المناطق الصناعية والزراعية.

أدار الحوار خلال المناظرة، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، الدكتورة سمير صبري، الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وحاتم رسلان، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والنائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتور كريم سالم، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.