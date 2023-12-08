«السياحة» تنظم دورة تدريبية للعاملين بمحافظة القاهرة.. اعرف طريقة التقديم

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة في مركز تدريب القاهرة والجيزة، بالتعاون مع قطاع المتاحف متمثل في متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، عن دورة تدريبية بعنوان «الطرق العلمية الحديثة في تسجيل وتوثيق الطبقات الأثرية» وذلك خلال الفترة من 26 حتى 28 ديسمبر 2023، بقاعة محاضرات متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل بمحافظة القاهرة.

شروط التقدم للدورة التدريبية

وأضافت الوزارة خلال المنشور الذي عممته على كافة إدارات وقطاعات وزارة السياحة والآثار، أنه يشترط في المتقدمين لتلك الوظيفة ما يلي:

1- إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

2- أن يكون من الآثريين وأمناء المتاحف وأخصائي الترميم العاملين بنطاق القاهرة الكبرى.

3- ألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل.

التقديم مقصور على العاملين بوزارة السياحة

وأشارت الوزارة، إلى أن التقديم على حضور تلك الدورة التدريبية مقصور فقط على العاملين بوزارة السياحة والآثار، وللتقديم في الدورة على المتقدمين اتباع التالي:

- استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على الرابط التالي https://forms.gle/SCi6hSb3rwf1bvSG8

- ملء الاستمارة المرفقة بالإعلان وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي training@mota.gov.eg موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك خلال أسبوع.