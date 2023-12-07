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مراسلة «القاهرة الإخبارية»: أعمال شغب لمستوطنين في القدس واقتحام مركزا للشرطة

كتب:

منتصر سليمان
11:52 م | الخميس 07 ديسمبر 2023
القدس

القدس

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ كان هناك مظاهرة لبعض المستوطنين في القدس، من أجل انتشال السيطرة من يد الأوقاف الفلسطينية على الأماكن المقدسة في القدس والمسجد الأقصى.

مظاهرات لمستوطنين في القدس المحتلة 

أضافت المراسلة، أنّ التظاهرة جاءت بمباركة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي «بن غفير»، الأمر الذي قد يزيد من الاحتقان في القدس المحتلة.

ونوهت دانا أبو شمسية، إلى أنّ التظاهرة جاءت لاستفزاز الشعب الفلسطيني، وشهدت بعض أعمال الشغب واقتحام مركزًا للشرطة، وتفريق المتظاهرين بالماء.

وأشارت أبو شمسية، إلى أنّ أهالي المحتجزين مستمرون في التظاهر في تل أبيب، وخاصة بعض تصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بأنه غير قادر على استعادة المحتجزين في الوقت الحالي.

أكّدت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القدس المحتلة مفتاح الحرب والسلام في وقت واحد، الأمر الذي جعل الأمن القومي الإسرائيلي يزيد من قبضته عليها.

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