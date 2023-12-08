رئيس وزراء لبنان الأسبق: دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع الحرب على جبتهين

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، تعقيباً على تصريحات «نتنياهو» أمس التي احتوت على تهديدات للبنان وحزب الله، إنَّها محاولات لاستثارة واستفزاز الجبهة اللبنانية واستدراجها لدخول معركة عسكرية.

وأضاف «السنيورة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ جيش الاحتلال عاجز عن خوض معركتين على جبهتين في وقت واحد، ودولة الاحتلال تعلم ذلك.

وتابع رئيس وزراء لبنان الأسبق: «إسرائيل تحاول من خلال المندوب الفرنسي والمندوب الأمريكي، طرح أفكار كان يروج لها عام 2006 عندما اجتاحت لبنان وقتها، ولبنان اشترطت الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل حديثاً، إلى جانب انسحابها من قرى شمال مرتفعات الجولان ومزارع شبعا وتلال خرشوبا ونقاط مختلف عليها بالخط الأزرق، وإسرائيل رفضت الامتثال لهذا الأمر، مخالفةً بذلك القرار 1701».

واستطرد: «لبنان يمر بأزمات خانقة سواء سياسية أو اقتصادية، ووجود عدد كبير من النازحين السوريين بالداخل اللبناني، بجانب معاناة أبناء لبنان من آثار حرب 2006، جميع هذه الأسباب تجعل البلاد غير قادرة على خوض معركة عسكرية ولكن بإمكانها لعب دور هام ورئيسي في دعم القضية الفلسطينية، بجانب الأشقاء العرب ليكون الموقف موحد وصامد في وجه إسرائيل».