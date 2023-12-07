مسؤول بالبيت الأبيض: لم نعط موعدا نهائيا لإسرائيل لإنهاء العمليات في غزة

أكّد مسؤول بالبيت الأبيض، عدم تحديد موعد نهائي محدد للاحتلال الإسرائيلي لإنهاء العمليات القتالية- الرئيسية في غزة، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، مساء الخميس.

وأشار المسؤول إلى أنّه إذا توقفت الحرب اليوم، فإنّ حماس ستستمر في تشكيل تهديدًا لإسرائيل، ولهذا السبب لا تطلب الولايات المتحدة من الاحتلال التوقف.

واستطرد: «هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة في جنوب غزة».