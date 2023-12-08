أستاذ قانون: جوتيريش كان شجاعا عندما استخدم المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إنّ المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة ترخص للأمين العام جوتيريش أن ينبه مجلس الأمن إلى مسألة معينة تهدد السلم والأمن الدوليين، مشددًا على أن جوتيريش كان شجاعا ومحايدا ومنحازا لميثاق الأمم المتحدة عندما استخدم المادة 99، كما أنه منحاز لميثاق القانون الدولي.

وأضاف «سلامة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc»، عبر قناة «dmc»، أنّ جوتيريش عندما استخدم المادة 99 طلب من مجلس الأمن أن يجتمع، مشيرًا إلى أنه ألمح وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة كارثية.

وتابع أستاذ القانون الدولي العام، أن المنظمات والهيئات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وتعمل في غزة أو من خارجها لا تستطيع الوفاء باحتياجات المدنيين الأبرياء العالقين والمحاصرين في قطاع غزة، لافتًا إلى أن جوتيريش طالب مجلس الأمن بأن ينعقد في جلسة عاجلة لمناقشة التداعيات الإنسانية الكارثية الخطيرة الحاصلة في قطاع غزة.

وأكد، أن الاتحاد الأوروبي ودول أخرى خارجه طالبوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يدعموا ويؤيدوا المطلب المهم للأمين العام للأمم المتحدة، مشددًا على أن مجلس الأمن لن يتجاهل أو ينكر هذه الدعوة التنبيهية التحذيرية من الأمين العام للأمم المتحدة.