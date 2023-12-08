يتميز برج العذراء بالحس العالي وأنه سريع في إنجاز المهام الطلوبة منه، ويتكيف بسهولة مع الظروف ولا يحب تسليط الأضواء عليه ويكره الفوضى وعدم التنظيم، ويحب خدمة الآخرين ليشعرهم بالسعادة، ويستخدم مهاراته فى التحليل لحل مشاكل الآخرين.

ومن مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الجمعة 8-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تخبرك الأفلاك يا برج العذراء أنك انتظر خلال الفترات المقبلة وبداية العام الجديد يمكن أن تحصل على مكانة جيدة بالعمل، وتنصحك بالسعي نحو الوصول إلى أحلامك المؤجلة.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بتبادل الهدايا مع شريك حياتك وحاول أن تقدم له الدعم وابتعد عن دخول طرف بينكما، ولا تتسبب في أن تدخل الشك بينكما للحفاظ على استمرارية العلاقة.