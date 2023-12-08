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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 8-12-2023 على الصعيدين المهني العاطفي

كتب:

صفية النجار
01:23 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
حظك اليوم

حظك اليوم

يعتبر برج الميزان من الأبراج الهوائية المثيرة للاهتمام التي يحكمها كوكب الزهرة، هو الكوكب المسؤول عن الجمال والمال، لذا يعرف بانه جميل الملامح، عاشق للفن وهو شخص متفائل ويمتلك قدر من الذكاء، ويجيد التنوع في الملابس واختيار الألوان، منصف للعدالة بشكل كبير.

ومن مشاهير برج الميزان أمير كرارة و روبي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان الجمعة 8-12-2023 على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان بأنه قد يكون تحقيق التوازن المثالي بين التفاني والعمل الجاد اليوم أمرًا مهما بالنسبة لك، لذا حافظ على تركيزك خلال ساعات العمل كي تتألق بسبب الابتكار الخاص بالمشروع.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تعبر عن مشاعرك، وتحافظ على الانسجام مع أحبائك والاعتزاز باللحظات التي تقضيها معهم في الفترات المقبلة، كي تحصل على حياة مستقرة.

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بقلم صفية النجار