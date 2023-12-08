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وزير الخارجية البريطاني: أكدنا ضرورة إدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة

كتب:

منتصر سليمان
12:16 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن بلاده تعمل مع واشنطن لعودة الاستقرار لمناطق النزاع في العالم، وأكدت خلال ذلك ضرورة إدخال المزيد من المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف «كاميرون» خلال مؤتمر صحفي، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: «نواصل جهودنا للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، وناقشنا مستقبل غزة بعد الحرب ومهام السلطة الفلسطينية في القطاع».

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