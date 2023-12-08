الانتهاكات مستمرة.. قوات الاحتلال تقتحم قرية غرب مدينة جنين في فلسطين

قالت مصادر فلسطينية، فجر اليوم، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قرية رمانة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى تسير قوات الاحتلال دورياتها في شوارع القرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

ومساء أمس الخميس، اعتقل جنود الاحتلال، شابا فلسطينيا يدعى محمد محفوظ أثناء محاولته الوصول إلى مخيم العروب شمال الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية، ووزراء خارجية كل من السعودية والأردن وقطر، «أعضاء اللجنة العربية الإسلامية»، شدد خلال اجتماع مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور الديمقراطي، بن كاردن، على ضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وضد قطاع غزة.