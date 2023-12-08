سامح شكري: مصر تدعم مسار الحل الليبي دون أي إملاءات خارجية

ثمن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، دور مصر المحوري، وجهودها المستمرة من أجل دعم مسار التسوية في ليبيا، مؤكداً خلال اجتماع مع سامح شكري، وزير الخارجية خلال زيارة الوزير المصري، الحالية إلى واشنطن في إطار الفعاليات التي يتضمنها برنامج الوزير، على التعاون القائم والمستمر بين مصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى السبل الناجعة للتعامل مع الأزمة الليبية بهدف إرساء الاستقرار في كافة أرجاء ليبيا بشكل مستدام، وذلك وفقاً للمرجعيات ذات الصلة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن شكري أكد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والداعم لمسار الحل الليبي الليبي دون أية املاءات خارجية، وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بدورها استناداً على المرجعيات الليبية للتسوية، وخاصة «اتفاق الصخيرات» وبما يفضي إليه من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت. ‏‎

شكري يشدد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا

وشدد سامح شكري وزير الخارجية، على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها في مدى زمني محدد، حرصاً وتأكيداً علي سيادة واستقرار ليبيا.