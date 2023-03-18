سامح شكري: المباحثات مع وزير خارجية تركيا تناولت الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه بحث مع نظيره التركي الأوضاع الإقليمية سواء كانت متصلة بالقضية الفلسطينية أو الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق، والاتفاق الأخير لتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية، والعمل على مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب وتحقيق الاستقرار بشكل عام والقدرة المشتركة بين البلدين للإسهام الإيجابي في التوصل للحلول للمشكلات القائمة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، وعرضته فضائية «إكسترا نيوز»: «تطرقنا للأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها سواء السياسية أو الاقتصادية على المستوى الدولي، وكان الحديث حولها معمقا، وشهد طرح رؤية كل طرف للأوضاع القائمة، وكيفية تجاوز العثرات المرتبطة بها لاستعادة الاستقرار بالمنطقة».

وواصل: «أتوجه بالتنهئة لأخي الوزير بمناسبة شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله يكون شهر كريم مليئ بالبركة والسلام والهناء لكم ولأسرتكم، ونستمتع به بالروابط الثقافية العديدة التي تبادلنها عبر العصور».