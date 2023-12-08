قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدات مدينة الخليل في الضفة الغربية

تعرضت عدد من القرى والبلدات وأحياء من مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة لانتهاكات جديدة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، المتمثلة في سياسة الاقتحامات التي تشنها القوات الإسرائيلية بشكل يومي ضد محافظات الضفة.

احتجاز مركبات الفلسطينيين عقب اقتحام بلدات بالخليل

وقالت وسائل إعلام فلسطينية رسمية «وكالة وفا»، إن القوات الإسرائيلية، اقتحمت بأعداد كبيرة بلدات: «يطا - السموع - دورا» جنوب الخليل، وبيت أمر شمالا، ومنعت حركة الفلسطينيين، كما اقتحم جنود الاحتلال عدة أحياء في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، واحتجزت عددا من مركبات الفلسطينيين

وفي قطاع غزة، قتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب 4 آخرين، في استهداف بصاروخ مضاد للدروع في غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الوطن» البحرينية. ومن جانبه، أمر وزير أمن الاحتلال القومي، زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، عبر «تليجرام»، بوضع أسرى الفصائل الفلسطينية في جناح تحت الأرض في «سجن نيتسان»، والذي لم يتم استخدامه منذ فترة طويلة.