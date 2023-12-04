الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية.. بينهم أسرى محررون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 60 مواطنًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون، وقد تركزت عمليات الاعتقال في مخيم الدهيشة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة، وأفرج عن مجموعة منهم لاحقاً، بحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

قوات الاحتلال

وتواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، إضافة إلى اعتقال مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3540، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعائهم واعتقالهم لاحقًا.

العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر المنصرم، وشملت كافة الفئات بما فيهم الأطفال، وكبار السّن والنساء، والمئات من الأسرى السابقين الذين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.