ارتفاع عدد الشهداء جراء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم الفارعة إلى 5

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة شهداء مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة، إلى 5 شهداء فلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة، جنوب طوباس، واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين، وجنود الاحتلال، فيما قال شهود عيان، إن الجنود حاولوا منع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المصابين.

وصباح اليوم، هاجم مستوطنون من «كرمئيل- ماعون- متسبي يائير- أبناء يعقوب- داليا»، منازل الفلسطينيين في قرية خلة الضبع بمسافر يطا، جنوب الخليل.