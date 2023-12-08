كبير أمناء المتحف المصري: ننظم زيارات لتوعية الأطفال بالحضارة في مصر القديمة

قالت صباح شبيب، كبير أمناء المتحف المصري بالتحرير، إن المتحف دائمًا ما ينظم زيارات للأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، للتوعية بحضارة مصر وتاريخها، إضافة إلى ورش عمل تتخللها مجموعة من الأنشطة، مثل الرسم والتلوين لبعض المناظر الحضارية.

وأضافت «شبيب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنه الشرقاوي، أن المتحف يقوم بتوعية الأطفال، بمعلومات عن كل القطع والآثار الموجودة في مصر، والعادات والتقاليد في الحضارة المصرية القديمة، مع تنظيم بعض الاحتفالات، للقيام بجولات داخل المتحف.

تقديم محاضرة عن الطفولة في مصر القديمة

وتابعت بأنه قُدِّمَت محاضرة عن الطفولة في مصر القديمة، للتشجيع على الإبداع والابتكار، وهناك مكان خاص بالأطفال داخل المتحف، يحتوي على نماذج لأبوالهول وحجر رشيد ومومياوات، وغيرها من الآثار المصرية القديمة، والتعرف على أدوات التحنيط والمواد التي كانت تستخدم.

الأطفال لديهم وعي كبير بالحضارة المصرية

ولفتت إلى أن الأطفال لديهم وعي كبير بالحضارة، بسبب «السوشيال ميديا» ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تجعلهم على مقربة من الأحداث.