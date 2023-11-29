لأول مرة.. المتحف المصري الكبير يسمح بدخول الزوار بالكاميرات المحمولة عالية الجودة

أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير، إضافة منطقة الدرج العظيم بالمتحف بداية من الجمعة المقبل للمناطق المسموح بزيارتها في إطار مرحلة التشغيل التجريبي له.

وأشار المتحف المصري الكبير في بيان إلى أنه يسمح لزائري المتحف باصطحاب الكاميرات عالية الجودة المحمولة فقط، كما أنه يسمح بالتصوير خلال صعود الدرج من خلال المشايات، لافتا إلى أنه لا يسمح باستخدام حامل الكاميرا.

وأوضح المتحف المصري الكبير، أن قاعات العرض الرئيسية بالمتحف مثل قاعات الملك توت عنخ آمون ومتحف المراكب الشمسية خارج التشغيل التجريبي للمتحف حاليا.

افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام المقبل

وأعلن أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، أنه من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير خلال العام المقبل، وذلك بعد الانتهاء بنسبة كبيرة من جميع التجهيزات الخاصة بالإنشاءات ووضع القطع الأثرية في القاعات المخصصة لها وفقا لسيناريو العرض المتحفي.

افتتاح أسطوري للمتحف

ووفقا لمصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، فإن الموعد المبدئي لافتتاح المتحف الكبير بشكل رسمي سيكون خلال مايو المقبل، لافتا إلى أن افتتاح المتحف سيكون أسطوريا ويتفوق على احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة، وأيضا احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر.

ويشار إلى أن المتحف المصري الكبير يعرض ما يزيد على 50 ألف قطعة أثرية تعود جميعها للحضارة المصرية القديمة.