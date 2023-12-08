6 شهداء فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، صباح اليوم، نقلا عن وزارة الصحة، إن عدد الشهداء في مخيم الفارعة جراء مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والفلسطينيين، عقب اقتحام جنود الاحتلال المخيم، ارتفع إلى 6 شهداء.

وفي وقت سابق من اليوم، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات في مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة.