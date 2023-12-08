تفاصيل الهجوم على محيط السفارة الأمريكية في بغداد بـ3 صواريخ

للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر الماضي، تتعرض السفارة الأمريكية في بغداد، إلى قصف صاروخي، وفق ما كشفت وسائل إعلام عراقية.

وكانت الفصائل المسلحة في العراق، توعدت في وقت سابق، باستهداف مقرات تواجد القوات والبعثات الأمريكية والاجنبية في البلاد، على حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

تحذيرات صوتية تخاطب أفراد السفارة الأمريكية

وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في وقت سابق، إن هجوما بـ3 صواريخ، استهدف المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية «بغداد» التي يقع بها السفارة الأمريكية.

وأشار شهود عيان، إلى سماع دوي انفجارات قوية خلال ساعات الفجر، فيما تداولوا مقطع فيديو مصور من داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد التي تضم السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية لدول أخرى، أظهر أصوات الصواريخ وصافرات الإنذار التي تطلقها السفارة إضافة إلى تحذيرات صوتية تخاطب أفراد البعثة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وفي وقت لاحق من اليوم، قالت السفارة الأمريكية، إنها تعرضت لهجوم بصاروخين، موضحة في بيان، إن الهجوم وقع الساعة 04:15 فجر اليوم، «03:15 فجر اليوم بتوقيت القاهرة»،

أوضح مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية لدى العراق، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة، مشيرا إلى الاحتفاظ بحق الرد في أي مكان بالعالم لحماية أفراد البعثات الدبلوماسية والشركاء في «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة.

إصابة 66 شخصا جراء استهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تعرض قواتها في سوريا والعراق، لـ78 هجوماً في سوريا والعراق، منذ 17 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى إصابة 66 شخصا.

وكان مصدر أمني، أوضح في وقت سابق من اليوم، أن محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية «بغداد» تعرض إلى هجوم صاروخي، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.