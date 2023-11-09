البيت الأبيض: لا تسامح في الهجمات على القوات الأمريكية بسوريا

قال البيت الأبيض إنه لن يتسامح إزاء الهجمات على القوات الأمريكية بسوريا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وفى سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنهم سيضربون أهداف الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في سوريا مرة أخرى إذا اضطروا إلى ذلك، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

واشنطن لا تسعى إلى الصراع

وفي سياق متصل، أفاد البيت الأبيض بأن واشنطن لا تسعى إلى الصراع، وعلى الجماعات المسلحة في سوريا والعراق مواجهة عواقب الهجمات على القوات الأمريكية، مشيرًا إلى أنّ الأنشطة العسكرية الأمريكية في سوريا هدفها الردع، وتستهدف أسلحة وذخيرة، حسبما أفادت قناة «قناة القاهرة» الإخبارية.

طلب توقف القتال 3 أيام في غزة

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه طلب توقف القتال 3 أيام في غزة، ولمدة أطول من ذلك كثيرًا لإخراج المحتجزين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

أكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن البيت الأبيض يريد أن تستمر فترات توقف القتال اليومية في غزة، ما دامت كانت هناك حاجة إليها، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».