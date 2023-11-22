مسلحون يستهدفون قاعدة «حرير» شمال العراق بطائرة مسيرة للمرة الثانية

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن قاعدة «حرير» العسكرية، في شمال العراق، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة للمرة الثانية، خلال اليوم الأربعاء، ولم تتوافر معلومات إضافية بشأن الهجوم.

اتفاق هدنة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

وجرى التوصل إلى اتفاق حول هدنة إنسانية في غزة، بواسطة مصرية قطرية أمريكية، على أن تسري بداية من صباح غد الخميس، ولمدة 4 أيام، ويتضمن الاتفاق:

- وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مناطق غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في القطاع.

- إطلاق سراح 50 من محتجزي جيش الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما، وذلك كله حسب الأقدمية.

- مقابل كل 10 محتجزين إضافيين يجري إطلاق سراحهم من غزة سيجري تمديد الهدنة ليوم آخر.