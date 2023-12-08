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«الإسكان» تشارك في الاجتماع الوزاري الثاني للعمران والبيئة بقمة المناخ COP28

كتب:

أيمن حمزة
10:40 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
جانب من مشاركة مساعد وزير الإسكان

جانب من مشاركة مساعد وزير الإسكان

شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، نيابة عن وزير الإسكان، في الاجتماع الوزاري الثاني للعمران والبيئة، والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالشراكة مع رئاسة مؤتمر المناخ COP28 بدبي، بمشاركة 60 وزيرا و200 من عمداء المدن والمسؤولين المحليين من جميع أنحاء العالم، وبحضور وفد وزارة الإسكان الذي يضم مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، والمهندس إسلام حسن، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان.

الإسكان تشارك بالاجتماع الوزاري الثاني للعمران والبيئة

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، خلال كلمته في الاجتماع، أن مدن العالم تقف على مفترق طرق في تحديد دورها لحل أزمة المناخ، والحد من الانبعاثات الضارة، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ولا بد من تعاون جميع الأطراف المعنية لرفع مستوى الوعى بقضايا المناخ، وتقديم حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تساعد في تحقيق أهداف اتفاقية باريس من خلال التنفيذ على المستوى المحلي.

 

إطلاق مبادرة المدن المرنة والمستدامة

وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، تم إطلاق مبادرة المدن المرنة والمستدامة في الاجتماع الوزاري الأول للعمران والبيئة، الذي تم عقده ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي، وتهدف المبادرة لجعل المدن حول العالم أكثر استدامة ومرونة، مشيراً إلى أنه على المستوى الوطني، اتخذت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، خطوات تنفيذية فيما يتعلق بالمبادرة وتنفيذها، حيث تم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المبادرة، وقد بدأت وزارة الإسكان بالفعل في تنفيذ عدد من المشروعات، وبتمويل خارجي في مجالات العمارة الخضراء، والتنقل الحضري.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.