أفضل دعاء يوم الجمعة: اللهم نسألك أن تغفر ذنوبنا

يعد يوم الجمعة من الأيام المستحبة لدى جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض كونه اليوم الذي أنزل فيه القرآن لهداية البشر ويتمتع بطقوس دينية فريدة حيث يحرص الكثيرون خلال ساعاته الصباحية الأولى على قراءة القرآن وترديد الأدعية التي تحملها نفوسهم، لذلك يتساءل البعض عن أفضل دعاء يمكن ترديده طوال اليوم المبارك؟

دعاء يوم الجمعة

قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بدار الإفتاء سابقا إن للمؤمن أن يدعو بما يشاء في كل وقت وكل حين ولا يوجد صيغة موحدة للدعاء في يوم الجمعة.

أدعية يوم الجمعة

ويمكن ترديد الأدعية الآتية خلال يوم الجمعة:

- اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا.

- اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

- اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

- اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تُنزل على كلّ قلبٍ مهموم رضًا ورحمة، وأن ترزقه السكينة والطمأنينة وتصرف عنه ما أهمه وتبدله مكانه فرحًا وفرجًا وسرورًا.

- اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة.

- اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك. اللهم إنّي قد مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين.

- أسألك يا ربّي ألّا تغرب شمس هذا اليوم إلّا وقد فرّجت همّي وكشفت غمّي ونفّست كربي وقضيت ديني، وأخرجتني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.

- ونقول في أفضل دعاء ليوم الجمعة اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا.

- اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

- اللهم إنّي أسألك أن تجمعني وأصدقائي على الإيمان، وأن توفقّنا للطاعة، وأن تُلزمنا كلمة التقوى، وأن تجمعنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

- اللهم ارزق أحبّتنا الرزق الوفير، والمال الطيب، والعمر الطويل، والأبناء البارّين، وارزقهم حسن العمل وحسن الختام

- اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريّاتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبّنا من النار