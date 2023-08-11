تعرف على أفضل صيغة دعاء لأبي المتوفى في يوم الجمعة

الدعاء هو أفضل وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل، ويدعو المسلم لنفسه أو لأهله بما يشاء، وأفضل ما يقدمه المسلم لأهله إذا كانوا متوفين أو أحياء هو الدعاء لهم، حتى يرد لهم الجميل وما فعلوه في الدنيا، ودعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة هو أفضل ما يقوم به المسلم الذي فقد أباه.

دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة

وفي دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة لا توجد صيغة محددة يجب على المسلم أن يدعوا به وله أن يدعوا لأبيه ولأهله بما يشاء، وذلك عملا بالحديث الشريف: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم، وهناك بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ومنها:

اللهم في هذا اليوم المبارك أسألك أن ترحم أبي برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أنر عليه قبره ووسع له مدخله، واجعله من المستبشرين الضاحكين، اللهم أنزل عليه رحمة تغنه بها عن رحمة من سواك.

اللهم اغفر له واعف عنه وتجاوز عن خطاياه، وزده من إحسانك وعظيم غفرانك وعفوك يا ربّ العالمين.

اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

فاللهمّ ارحمه واغفر له، واحشره يوم البعث مع الصّالحين والصّدّيقين والشّهداء، اللهمّ أدخله الجنّة دون حسابٍ أو سابقة عذاب، اللهمّ لا تؤاخذه بما كسب في دنياه واغفر له كما غفرت لكثيرٍ من عبادك الضّعفاء، آمين، والحمد لله ربّ العالمين.

اللهم في يوم الجمعة أسألك ان ترحم والدي يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.

صيغ مختلفة لدعاء يوم الجمعة

وهناك صيغ مختلفة في دعاء لأبي المتوفي يوم الجمعة يمكن ترديدها:

ارحم يا الله وجها اشتاقت إليه روحي وضحكات غابت أوجعني فقدانها، اللهم ارحم من كان طيب الذكر بالدنيا ومن أفجعني رحيله رحم الله روحاً لم أكف عن اشتياقها منذ أن رحلت.

اللهم ارحم أبي فهو أغلى ما فقدت أسألك ربي بكل اسم هو لك أن تغفر له.

اللهم إني أستودعك أبي في قبره وأسألك برحمتك أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تحرمه من جنتك يا ارحم الراحمين.

اللهم ارحم من غاب عنا واطوِ ذنوبنا.