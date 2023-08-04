أفضل دعاء للزوج المسافر.. ردده في يوم الجمعة

يعتبر دعاء للزوج المسافر واحدا من أبرز الأدعية التي يحرص عليها العديد من الزوجات، خاصة في يوم الجمعة، لما في هذا اليوم من بركة كبيرة وخير كثير، كما أن الله عز وجل قد اختص هذا اليوم المبارك بساعة إجابة لكل دعاء، ويسعى العديد من الزوجات إلى أن تكون دعواتهن في هذه الساعة من اليوم.

دعاء للزوج المسافر

ودعاء للزوج المسافر واحدا من الأدعية التي لا يوجد لها صيغة معينة أو شكل ثابت، وفق دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بل هناك العديد من الأدعية التي يمكن أن يتم ترديدها في هذا الإطار منها:

- اللهم إن لي مسافر يسعى لكسب المال وضمان الحياة الكريمة لأسرته يا رب أحفظه بعينك التي لا تنام

كما أن دار الإفتاء المصرية كانت نشرت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» بعض الأدعية التي تندرج تحت دعاء للزوج المسافر، ومنها:

- استودعك الله دينك وأمانتك وآخر عملك وفي رواية وخواتيم عملك، زودك الله التقوى، وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت.

- اللهم رده لي ولأولاده سالم غانم مجبور الخاطر.

دعاء للزوج المسافر في يوم الجمعة

وبالحديث عن دعاء للزوج المسافر، لابد من الإشارة إلى أن يوم الله عز وجل قد خص يوم الجمعة بساعة يُستجاب فيها كل دعاء يدعي به الخير، واجتمع العديد من الفقهاء على أن هذه الساعة تكون عادة في وقت غروب شمس يوم الجمعة، وذلك وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها الإلكترونية.

ويعتبر الدعاء التالي واحدا من أبرز الأدعية التي تندرج تحت دعاء للزوج المسافر في يوم الجمعة، وهو:

- اللهُمَّ يا مسخّر الرّياح لسليمان، ويا مسخّر الحوت ليونس، ويا مُسخّر النار لنبيّنا إبراهيم، ويا مُسخّر جبريل لمحمّد، أسألك أن تُسخّر لي زوجي، وأن تكفيَه كل شر