قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مناطق في جنوب لبنان

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصف بلدات ومناطق في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار سيسة الاعتقالات التي يشنها جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بلدتي شيحين، وزبقين في جنوب لبنان، وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات من قصف إسرائيلي، استهدف فجر اليوم، ديرميماس وكفركلا، بالتزامن مع تحليق الطيران الاستطلاعي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في سماء القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى نهر الليطاني ومدينة صور، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، أعلن «حزب الله»، استهداف 13 هدفا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال الحزب إنه حقق إصابات مباشرة، فيما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل إسرائيلي في قصف للحزب.

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية، إحباط محاولة إسرائيلية، للوصول إلى أحد الجنود المحتجزين لديها، ما أسفر عن مقتل جندي أسير يدعى ساعر باروخ 25 عامل، و مقتل وإصابة أفراد قوة إسرائيلية خاصة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنديين اثنين، قتلا خلال شمالي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة «يسرائيل هايوم».

الاعتقالات مستمرة في الضفة الغربية المحتلة

وفي الضفة الغربية المحتلة، قال مدير نادي الأسير الفلسطيني في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين، أحدهما يدعى معاذ عيسى يوسف غزلاوي، والآخر معتز عمر محمد عبد الجواد خلال اقتحامها مخيم الفارعة، جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

كما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 4 فلسطينيين من الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحام عدة أحياء وتفتيش منازلهم، فيما أصيب 3 فلسطينيين، واعتقل اثنان آخران بينهم رئيس مجلس قروي التوانة محمد الربعي، خلال هجوم من جانب مستوطنون مشلحون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قرية خلة الضبع بمسافر يطا، جنوب الخليل.