برعاية نادي «روتاري كايرو كينجز فالي» برئاسة محمد نير، وسكرتارية أشرف المناوي ولجنة الصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية برئاسة أمنيه طنطاوي، تم إشهار أول نادي روتاري للصم وضعاف السمع، بحضور نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو الحداد نائب وزير الشباب والرياضة، ومحافظ المنطقة الروتارية المهندس أيمن نزيه ومحافظ سابق ورئيس لجنه العضوية بالمنطقة الدكتور شريف والي.

دعم الفنانين

حصل النادي على دعم عدد من الفنانين منهم الفنان إسماعيل فرغلي الذي ألقى كلمة عن اهتمامه بالصم وعن قناة «القلوب الطيبة» أول قناة للصم وضعاف السمع، كما حضرت الفنانة عزة لبيب وأبدت رغبتها في تكوين فرقة تمثيل من الصم وضعاف السمع، إلى جانب حضور الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، وعدد كبير من أعضاء الروتاري الذين أبدو إعجابهم الشديد بأول نادي للصم.

وأشادت السيدة نيفين القباج بهذا الحدث الفريد من نوعه وبالمجهود الكبير لتكوين هذا النادي المشرف، وأعلنت دعمها الكبير بإهداء 3 ملايين جنيه لدعم مشروعات نادي Egy Deaf لخدمه هذه الفئه المتميزة ودمجهم في المجتمع بالشكل اللائق.

وتم عرض أغنيه «اسمعونا» بأداء مدربه الإشارة نرمين كميل وفرقتها، كما تحدث محمد نير رئيس نادي كايرو كينجز فالي مؤكدا امتنانه برعاية إشهار نادي الصم، ثم قدم نادي الصم عرض رائع عن أحلامهم وكيفية التعامل معه.