الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في غزة بحاجة إلى تدخل أممي.. وتوقف عمل 27 مستشفى

قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إنه جرى إنشاء وحدة ميدانية لتكون نقطة طبية لاستقبال الجرحى في غزة، ونستقبل يوميا نحو 200 حالة من المصابين في قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أضاف أن الوضع الصحي في شمال غزة، كارثي، وبحاجة إلى تدخل أممي لمنع تفاقم الأزمة الصحية، وطواقمنا تواصل عملها تجاه جميع الفئات المتضررة من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتابع بارتقاء 281 شهيدا بين طبيب وممرض ومسعف، وتوقف أكثر من 27 مستشفى عن العمل في القطاع.