السيدة انتصار السيسي تتفقد جهود الهلال الأحمر

تفقدت السيدة انتصار السيسي، اليوم، جهود مؤسسة الهلال الأحمر المصري، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وقالت قرينة الرئيس في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الهلال الأحمر المصري، حيث تفقدت اليوم هذا الصرح العظيم، للاطلاع على المجهودات العظيمة، التي يقوم بها دعما لأشقائنا في غزة».

وأضافت: «لقد تشرفت بالتواجد في مركز استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإغاثية والصحية، حيث يعمل شباب ورجال ونساء من كل الأعمار، في ملحمة إنسانية متكاملة».