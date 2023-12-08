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الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 28 ألف نازح بمستشفيي القدس والأمل في غزة

كتب:

شروق مراد
01:16 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
مستشفيات غزة

مستشفيات غزة

قال مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس، إننا نتواصل مع جميع الشركاء، لا سيما الهلال الأحمر المصري، لوضع برامج وخطط لإنقاذ الجرحى في غزة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أننا نواجه نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين بغزة، وجرى إجلاء نحو 14 ألف نازح بمستشفى القدس في غزة، إثر الحصار الإسرائيلي، إضافة إلى 14 ألف نازح في مستشفى الأمل بخان يونس، لجأوا إلى مقر الجمعية بحثا عن الأمان.

أضاف أنه يجري العمل على توفير المواد الإغاثية للنازحين في قطاع غزة، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الكوادر الطبية وطواقم الإسعاف، دون أي مراعاة للقوانين الدولية.

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بقلم شروق مراد