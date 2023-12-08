النائب طارق عبدالعزيز يدعو المصريين للاحتشاد والمشاركة في الانتخابات

دعا النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، المصريين في كل المحافظات إلى الاحتشاد والمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام اللجان ورد الجميل للوطن، مؤكداً أن المواطنين سيقدمون ملحمة وطنية في حب الوطن.

مجلس الشيوخ

وأكد عضو الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أنّ الرهان يوم الأحد في تقديم صورة مشرفة تبرهن على وعي المصريين في اختيار أرفع منصب في الدولة، في توقيت مهم تمر فيه الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، بأحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من أجل وطن آمن ومستقر.

الانتخابات الرئاسية

وبيّن طارق عبدالعزيز أنّ التحديات كبيرة ولكن عزيمة المصريين تجلّت في 30 يونيو، وستستمر أمام لجان الاقتراع خاصة أنّ الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة قامت بدور كبير في التجهيز لهذا الماراثون الانتخابي الكبير، منذ بداية الإعلان عن فتح باب الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشهد الإجراءات التي قامت بها بالالتزام بالنزاهة والشفافية.