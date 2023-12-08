منى زكي تساند زوجها أحمد حلمي أثناء تشييع جثمان شقيقه في بنها (صور).. عاجل

وصلت الفنانة منى زكي إلى مقابر الشموت في بنها بمحافظة القليوبية، لمواساة زوجها الفنان أحمد حلمي، بعد وفاة شقيقه، صباح اليوم الجمعة، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وصول منى زكي لمساندة زوجها

واستقبل الفنان أحمد حلمي زوجته عقب وصولها منذ لحظات إلى مقابر العائلة في بنها بالدموع والبكاء.

وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

وكانت عائلة الفنان أحمد حلمي، أعلنت صباح اليوم، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، عقب شعوره بتعب مفاجئ، إثر إصابته بمرض القلب، وإجراء جراحة قلب مفتوح في وقت سابق.