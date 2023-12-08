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سبب وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي وتفاصيل آخر لقاء بينهما

كتب:

حسن صالح
10:04 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
الفنان أحمد حلمي وشقيقه

الفنان أحمد حلمي وشقيقه

كشف أحمد زكي زوج سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، تفاصيل وفاة شقيقهما الأكبر خالد حلمي، لـ«الوطن»، موضحا أن الراحل كان يعاني من مرض القلب، وأجرى في وقت سابق جراحة قلب مفتوح، وخلال الساعات الأخيرة شعر ببعض التعب، ثم وافته المنية فجر اليوم بشكل مفاجئ.

آخر لقاء بين أحمد حلمي وشقيقه الراحل

أضاف زوج شقيقة الفنان أحمد حلمي، أن الراحل تعب بشكل مفاجئ، والفنان كان في زيارته أمس الخميس للاطمئنان عليه في مدينة بنها، ولكنه لم ينقل للمستشفى لاستقرار الحالة ليفاجئ الجميع بوفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرا إلى تواجد الفنان الآن في وداع شقيقه الأكبر الذي كان يمثل له الكثير وكانت تربطهما علاقة قوية.

تفاصيل جنازة شقيق أحمد حلمي

وأوضح زوج شقيقة الفنان أحمد حلمي، أنه من المقرر تشييع الجثمان اليوم بعد صلاة الجمعة في مسجد ناصر ببنها، وسيوارى جثمانه الثرى في مقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها، وسيقام العزاء الليلة في بنها بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية، مشيرا إلى أن «أحمد» ألقى نظرة الوداع على شقيقه الراحل.

وفاة شقيق أحمد حلمي

وكانت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي، أعلنت صباح اليوم، وفاة شقيقهما الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، عبر حسابها على «فسبوك»، حيث قالت: «أخي خالد حلمي في ذمة الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة».

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