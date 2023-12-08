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عاجل.. وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي وتشييع الجثمان عقب صلاة الجمعة

كتب:

حسن صالح
08:56 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
الفنان احمد حلمي وشقيقه

الفنان احمد حلمي وشقيقه

أعلنت عائلة الفنان أحمد حلمي، في بنها، صباح اليوم، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات،  وأعلنت الأسرة تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة علي أن يقام العزاء يمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم. 

شقيقة الراحل تنعيه بكلمات مؤثرة  

ونعت سالي حلمي ببنها شقيقة الفنان احمد حلمي شقيقها الأكبر علي صفحتها بموقع التواصل الفيسبوك وكتبت " اخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعه الكريمه" 

الراحل الاخ الأكبر للفنان أحمد حلمي

يذكر أن الشقيق الراحل هو الاخ الأكبر للفنان احمد حلمي وتربطهما علاقة قوية رصدتها صفحات التواصل الاجتماعي حيث لم يعلن الفنان اي تفاصيل أو نعي لشقيقه حتي الآن 

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