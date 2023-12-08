كنائس الإسكندرية تحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

نظمت عدد من الكنائس في الإسكندرية مبادرة لمعرفة اللجان الانتخابية وتشجيع المٌصلين على المشاركة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر انطلاقها بعد غد الأحد.

ووفرت الكنائس لجان داخل فناء كل كنيسة لمساعدة المواطنين على الاستعلام عن اللجان الانتخابية وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات في ضوء تشجيع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في عظته الأخيرة دون أي توجيه لمرشح، وتأكيدا على دور الكنيسة الوطني.

مساعدة على معرفة اللجان الانتخابية

وقال القمص ميخائيل شنودة، كاهن كنيسة السيد العذراء مريم والملاك غبريال بشارع سيف في الإسكندرية، إنه جرى تخصيص عدد من خدام الكنيسة لخدمة أبناءها عبر توفير مساعدة لهم لمعرفة لجنتهم الانتخابية، وتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والإدلاء بأصواتهم.

الدور الوطني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وأضاف كاهن الكنيسة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لها دور وطني في كل وقت، لذا فإنه في كل مناسبة أو استحقاق انتخابي تدعو أبنائها للمشاركة.

من جهتها قالت سميرة عيد، إحدى خادمات ذات الكنيسة، إن الخدمة شجعت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية كونه أمرا وطنيا بالدرجة الأولى، مشجعا كل فتاة وامرأة عبر التوجه إلى أماكن الاقتراع للمشاركة الإيجابية في اختيار رئيس بلدنا مصر وتحديد مستقبل وطننا.